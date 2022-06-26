Bloomberg: G7 возьмет на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины

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Саммит G7 в Баварии

Лидеры стран «Большой семерки» обязуются оказывать Киеву бессрочную поддержку по защите от России, пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта постановления по итогам саммита G7 в Баварии. Авторы статьи добавили, что члены Североатлантического альянса обеспокоены затягиванием конфликта на Украине, а ряд стран, включая Германию и Францию, поддерживают прекращение огня путем переговоров.

Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется, — говорится в тексте документа.

Издание отмечает, что лидеры обсудили меры по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению угрозы рецессии, а также возможность при этом сохранить давление на Россию.

Ранее стало известно, что страны G7 запускают новое сотрудничество в сфере глобальной инфраструктуры и инвестиций. Лидеры группы ожидают, что это позволит укрепить мировую экономику и цепочки поставок.