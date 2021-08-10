Билл Гейтс после развода стал «только» пятым богачом в мире

Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой опустился с четвёртой на пятую строчку в списке богатейших людей мира, сообщает Forbes.

Издание отмечает , что состояние Гейтса сейчас оценивается в $129,6 млрд. Чуть больше ($130,3 млрд) имеет основатель Facebook Марк Цукерберг.

Бракоразводный процесс Билла и Мелинды Гейтс может стать самым дорогостоящим в истории. Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем $2 млрд. До этого Мелинда Гейтс получила акции от Cascade Investment на более чем $3 млрд. Не исключается, что она могла стать владелицей и других активов.

Ранее стало известно, что 2 августа Билл Гейтс официально оформил развод со своей женой Мелиндой. Окончательную точку в их отношениях в этот день поставил суд. Детали развода тогда не разглашались.