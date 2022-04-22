«Без Одессы Украина капитулирует»: Царёв о целях Минобороны

Если Одессы не будет в составе Украины и если будет нарушена железнодорожная инфраструктура юга страны, встанет вопрос о капитуляции Киева, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Таким образом он прокомментировал заявление командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, что России надо установить контроль над югом Украины.

Тут надо понимать, что после того, как они начали топить наши корабли, блокада Одессы стала намного более проблематичной, вопрос не только в Приднестровье, а в том, что если не будет Одессы в составе Украины и если будет как-нибудь нарушена железнодорожная инфраструктура, то сразу после этого встанет вопрос о капитуляции Украины, — заявил он.

Царёв добавил, что не знает, насколько быстро будет реализован этот сценарий, так как армия Украины — это полмиллиона штыков, причём до зубов вооружённых западным оружием, и сейчас они окопались, ждут нападения и уже больше месяца обсуждают, каким образом будут двигаться российские войска.

Впрочем, уже не секрет, как далее будет проводиться специальная операция, и не только для аналитиков, но и обычных граждан, сейчас любой среднестатистический россиянин или украинец сможет с лёгкостью показать на карте, кто куда двигается, — резюмировал Царёв.

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков ранее в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.