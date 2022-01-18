Берлин и Москва обсудили вопрос оживления «нормандского формата»

Берлин и Москва продолжат обсуждение вопроса того, как вернуться за стол переговоров в рамках «нормандского формата», заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям.

Вчера я была в Киеве, сегодня в Москве, и мы ещё продолжим наши дискуссии именно в духе того, как вернуться в рамках «нормандского формата» снова за стол переговоров, — сказала Бербок.

Немецкая сторона также заявила о готовности к диалогу с Россией по общей безопасности в Европе.

Мы готовы вести серьёзный диалог о взаимных договорённостях и шагах, которые укрепляют нашу общую европейскую безопасность. Мы уже начали обсуждать, как могли бы выглядеть совместные шаги, — отметила Бербок.

По её мнению, переговоры в рамках ОБСЕ и совета России и НАТО послужили первым полезным шагом в направлении такого диалога.

Ранее Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе. На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она также отметила, что «в случае эскалации» Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2». При этом она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины. По её словам, позиция Берлина по поставкам вооружений остаётся рестриктивной, главным рычагом в данном вопросе является дипломатия.