Белый дом захотел заставить Китай помогать Украине Представитель Белого дома Кирби: мы бы хотели, чтобы Китай помог Украине обороняться

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны», сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Пекин также должен осудить специальную операцию России. Он также напомнил о недопустимости предоставления военной помощи Москве в рамках СВО.

Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны, — сказал Кирби.

Он признался, что американские власти пока не видят признаков готовности со стороны КНР предоставить такую поддержку РФ.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в статье для газеты написал, что США пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс с Россией обвинениями о поставках оружия для нужд СВО. Журналист отметил, что Вашингтон напуган перспективой «возможного объединения» Москвы и Пекина. По его словам, в США не хотят затягивать конфликт на Украине.