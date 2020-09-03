Белый дом раскритиковал Пелоси за посещение парикмахерской

https://static.news.ru/photo/d59c287e-ee25-11ea-a01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) посетила салон красоты в Сан-Франциско в то время, как власти города приостановили работу таких заведений. За это её раскритиковала пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

Нэнси Пелоси нашли в салоне красоты в Сан-Франциско, она при этом была внутри [помещения] <...> Судя по всему, правила не распространяются на спикера, — цитирует ТАСС Макинэни.

Пресс-секретарь Белого дома также продемонстрировала на брифинге кадры видео о посещении Пелоси парикмахерской.

Ранее телекомпании Fox News эту информацию подтвердила владелица салона Эрика Киус. Она также подчеркнула, что с Пелоси работал независимый мастер, который арендует в салоне место для обслуживания своих клиентов. Отмечается, что салонам красоты в Сан-Франциско из-за распространения COVID-2019 с марта было предписано прекратить работу.

Сама спикер палаты представителей конгресса, комментируя произошедшее, заявила ранее, что её «подставили». По словам Пелоси, в салоне, где она бывала неоднократно, ей сказали, что могут принимать одного человека за один раз. Она взяла на себя ответственность за то, что поверила на слово администрации парикмахерской.

Как писал NEWS.ru, Пелоси пришла в один из салонов красоты в Сан-Франциско без защитной маски.