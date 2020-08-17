Белый дом не знает, кого ещё наказать за вмешательство РФ в выборы в США

https://static.news.ru/photo/3adb1234-e126-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Чед Вулф Фото: Toni Sandys/Pool via CNP/Global Look Press

Американская администрация уже исчерпала список лиц, против которых она могла бы ввести санкции из-за якобы попыток России вмешаться в электоральные процессы в США. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов Чед Вульф.

Я думаю, на самом деле мы исчерпали список лиц, против которых можно ввести санкции, — заявил Вульф в интервью порталу Axios, отметив, что администрация США «делает всё возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности».

По его словам, он знает «из данных разведки», что РФ пыталась вмешаться в президентскую кампанию в 2016 году и «продолжала это делать в течение последних четырёх лет».

Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

За информацию о вмешательствах Кремля в американские выборы Государственный департамент США предложил россиянам денежное вознаграждение. Сообщения с предложением получить до $10 млн за такие данные американское внешнеполитическое ведомство рассылало на телефоны жителей РФ.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.