https://static.news.ru/photo/29425c88-5825-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, введённых из-за ситуации на Украине.

В его пояснительной записке говорится, что действия и политика Москвы «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы-демократы требуют ввести новые санкции против России и Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы», включая президента Путина.