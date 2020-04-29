Бельгия хочет выйти из режима изоляции, несмотря на высокую смертность

Правительство Бельгии на днях приняло план поэтапного выхода из режима изоляции. При этом королевство оказалось одной из стран с самым высоким уровнем смертности от коронавируса нового типа.
Первый этап снятия ограничений планируется с 4 мая. Постепенно будет разрешено возобновить работу предприятий. Маска становится обязательной во всех общественных местах. 11 мая возможно открытие всех магазинов.
С 18 мая, можно будет повидаться с родственниками, собраться дома с друзьями и побывать в парикмахерской. По особому плану начнут возобновляться занятия в школах и вузах.
Третий этап может начаться не ранее 8 июня. Предусмотрено постепенное открытие ресторанов, а в более отдаленные сроки — баров, кафе и кинотеатров,
По данным на 29 апреля количество выявленных случаев коронавируса в Бельгии превысило 47,8 тысяч, с начала эпидемии зафиксировано 7,5 тысяч смертей от COVID-19.
Ограничения, введённые в виду пандемии, начали снимать ряд европейских стран. В их числе Чехия, Германия и Италия.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 218 тысяч пациентов умерли, более 957 тысяч выздоровели.
Накануне президент Владимир Путин также поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом. Нерабочие дни в России глава государства продлил до 11 мая включительно.
Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома.
За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен