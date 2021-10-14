База в Узбекистане: Пентагон замахнулся на постсоветские страны

Пентагон собирает официальную делегацию в Узбекистан, чтобы обговорить с местными властями вариант с размещением на территории республики контртеррористических сил. Они нужны Вашингтону с точки зрения возможного реагирования на ситуацию в Афганистане. Соответствующий вариант уже открыто обсуждался с российской стороной, однако результатов, как кажется, не принёс. В исследовательской среде говорят о заинтересованности стран Центральной Азии в сотрудничестве с США, однако многое по-прежнему упирается в позицию России.

О том, что представители американского оборонного ведомства намерены посетить в скором времени Узбекистан, сообщило издание Politico. Повестка переговоров, по его данным, коснётся развёртывания на территории республики контртеррористических сил США, что, вероятно, облегчит американцам мониторинг ситуации в Афганистане и сделает более доступной возможность производить удары. Если верить Politico, соответствующие консультации администрация президента Джо Байдена ведёт с Ташкентом на протяжении нескольких месяцев. Этот же вопрос якобы поднимался в разговоре и с властями других центральноазиатских государств.

Примечательно, что за последние недели Узбекистан посетили как минимум две делегации американских законодателей. Участник одной из поездок конгрессмен-республиканец Дон Бэкон (Небраска) сообщил журналистам, что Узбекистан может «превратиться в демократическое государство, которое преуспеет в защите прав человека». Однако Politico не уточняет, велась ли в ходе этих встреч дискуссия на тему размещения американских сил в Центральной Азии. Отмечается лишь, что Узбекистан «поднялся в списке» внешнеполитических приоритетов США на фоне вывода иностранных вооружённых сил (ВС) из Афганистана, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

Без участия России

Администрация Байдена пыталась поднять вопрос о возможном присутствии США в постсоветских республиках напрямую с российскими представителями. Так, по некоторым данным, это было одной из тем в повестке финских переговоров между главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Как сообщалось ранее, американский военачальник пытался выяснить у своего коллеги, насколько Вашингтон может рассчитывать на российские военные объекты в регионе, чтобы держать руку на пульсе афганских событий.

Согласно этим же данным, Герасимов не дал однозначного ответа на вопрос о готовности предоставить российские базы в Таджикистане и Киргизии, чтобы помочь американцам в контроле за афганскими событиями. Отдельно на неприемлемость присутствия ВС США в Центральной Азии указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе переговоров с замгоссекретаря Викторией Нуланд, которая находилась в Москве с трёхдневным визитом. Не исключено, что высказанная им позиция должна была подвести черту под разговорами о перспективах базирования ВС США в постсоветских республиках.

Рахмон в Париже

Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Локальные игроки тем временем демонстрируют свою готовность говорить о кризисе и с другими странами, которые обладают менее очевидным интересом к региону. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с официальным визитом во Францию, где провёл переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

На встрече во время обсуждения вопросов региональной безопасности особое внимание было уделено сложной политической и гуманитарной ситуации в Афганистане, — проинформировала пресс-службы лидера Таджикистана.

По её данным, Рахмон повторил твёрдую позицию Душанбе по решению афганской проблематики, подчеркнув, что обеспечение безопасности Афганистана является сущностным фактором стабильности.

Граничащий с северными районами Афганистана Таджикистан демонстрирует оппозицию приходу к власти в Кабуле движения «Талибан» (запрещено в РФ), считая эти обстоятельства угрозой для границ и национальной безопасности. Фаворитом таджикской стороны на афганской арене принято считать главу северного сопротивления Ахмада Масуда — младшего.

Радикалы как фактор сближения

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар предположил, что отдельные государства Центральной Азии согласились бы на сотрудничество с США в ситуации вокруг Афганистана, если бы не жёсткая позиция Москвы, которая выступает против.

Наверное, поэтому эта тема так долго не сходит с повестки дня американского дипломатического аппарата. Судя по всему, Вашингтон теперь всерьёз взялся за обсуждение этого вопроса с Москвой. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

По словам эксперта, тема сотрудничества двух стран по афганскому досье во многом зависит от развития ситуации внутри Афганистана: потенциальное усиление «Исламского государства» (запрещено в РФ) могло бы сблизить позиции Москвы и Вашингтона.

Позиция талибов по отношению к государствам Центральной Азии пока что не ужесточилась за последние месяцы, обращает внимание аналитик, если не считать напряжённость в отношениях между ними и Душанбе. Собеседник NEWS.ru напоминает: американская сторона с самого начала верила, что вопрос её сотрудничества с центральноазиатскими государствами может быть разрешён положительно. Фактор неожиданности создало только стремительное падение Кабула.