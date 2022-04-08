Басурин: Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и Донецк

Ракетный удар по Краматорску нанесла та же бригада ВСУ, что в марте обстреляла Донецк. Об этом заявил представитель Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что ракет «Точка-у», которой был нанесён удар по вокзалу Краматорска, нет на вооружении ни у ополченцев ДНР и ЛНР, ни у российской армии.

Басурин добавил , что Краматорск пока не подконтролен силам ДНР, однако заверил, что это в итоге произойдёт.

Ракетный удар по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения, был нанесён утром 8 апреля. В результате погибли 50 человек, в том числе пятеро детей, ещё около 90 человек получили ранения.

В Минобороны России заявили, что ракета «Точка-У» была запущена украинскими военными из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Целью удара ВСУ был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных.

По данным СКР, удар был нанесён 19-й отдельной ракетной бригадой ВСУ под командованием полковника Ф. Ярошевича. Ведомство возбудило против него и иных неустановленных лиц уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

14 марта аналогичному ракетному удару подвергся центр Донецка. Тогда погибли 22 мирных жителя и ещё 37 пострадали.