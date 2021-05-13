Баку ведёт переговоры по нормализации ситуации на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/210421ea-b41e-11eb-9f51-96000091f725_660.jpg

Баку удивлён и считает недопустимыми попытки использования Ереваном в политических целях ситуации на границе с Арменией. Для нормализации ситуации ведётся работа. Об этом заявил МИД Азербайджана.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о попытке азербайджанских вооружённых сил провести определённые работы «по уточнению границ» на участке Сюникской области Армении. Какие конкретно работы проводились, в ведомстве не уточнили. Ситуацию обсудили в среду, 12 мая, главы МИД Армении и РФ. В четверг, 13 мая, армянское Минобороны сообщило, что азербайджанские вооружённые силы попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что согласно трёхстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях своей страны в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия.

Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе карт, определяющих границы между двумя странами.

Дипломаты рекомендовали армянским коллегам не поддаваться панике и «принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана».

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.