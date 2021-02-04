Байден: США будут без колебаний «заставлять платить» РФ за её действия

https://static.news.ru/photo/523400e2-6724-11eb-bc50-96000091f725_660.jpg Фото: Jim Loscalzo/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Я ясно дал понять президенту (России Владимиру — NEWS.ru) Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — цитирует РИА Новости Байдена.

Президент США добавил, что Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать России, когда будет работать в коалиции с партнёрами-единомышленниками.

Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Главы государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

Как писал NEWS.ru Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) призвал Байдена ввести санкции против ряда высокопоставленных россиян. Хозяину Белого дома предложен список из 35 фамилий.

Соратники оппозиционера Алексея Навального в письме на имя Байдена указали, что их устроят и санкции против «восьми российских представителей».

В этом коротком списке значатся, в частности, миллиардер Роман Абрамович и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Последний попал в «шорт-лист» за то, что якобы «покрывал отравление Навального».

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков заявил телеканалу, что письмо направлено в Соединённые Штаты, поскольку они являются самой могущественной страной в мире.