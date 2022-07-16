Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом. Стороны, в частности, обсудили вопрос о возможности обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках, пишет ТАСС.

До поездки Байдена в Саудовскую Аравию в Белом доме заявляли, что не ждут прогресса по этой теме. Характерно, что общаясь с журналистами по этому вопросу, Байден допустил ряд скандальных заявлений.

По его словам, он заявил наследному принцу, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Он (принц — NEWS.ru), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был, — сказал американский президент.

Байден добавил, что не жалеет о своих прежних угрозах сделать Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства журналиста.

Не обошлось, как водится без конфузов. Одна из журналисток напрямую спросила Байдена, остаётся ли Саудовская Аравия всё ещё изгоем. В ответ американский лидер предпочёл отмолчаться.

Ранее обозреватель Бен Вольфганг в статье для The Washington Times заявил, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с дальнейшим подписанием договора об увеличении объемов добычи нефти может вылиться в неожиданную победу для России.