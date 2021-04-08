Байден подыскал «могильщика» для «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден собирается назначить специального посланника по проекту «Северный поток — 2». Его задача будет состоять в том, чтобы добиться остановки строительства российского газопровода. Но Германия и несколько других европейских стран продолжают отстаивать необходимость «СП — 2», а новая американская администрация не хочет портить отношения с союзниками.

О намерении назначить ответственного за остановку «Северного потока — 2» сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, скорее всего, этот пост займёт Амос Хохштейн, который работал спецпосланником и координатором по международной энергетической политике в администрации Барака Обамы, а также был близким советником и доверенным лицом Джо Байдена. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже сделал неформальное предложение Хохштейну, но тот его ещё не принял.

twitter.com/amoshochstein

Пост спецпосланника по «Северному потоку — 2» можно считать уступкой Белого дома Конгрессу, который почти единодушно продавливает остановку строительства газопровода. Один из главных лоббистов этой идеи, сенатор-республиканец Тед Круз, даже блокировал назначение ставленников Байдена на высшие посты в Госдепартаменте, пока не добился от госсекретаря Энтони Блинкена публичных заверений в том, что Вашингтон привержен идее остановки «Северного потока — 2». Круз также активно расспрашивал по этой теме кандидата Байдена на должность главы политического департамента Госдепа Викторию Нуланд. К более жёстким санкциям против строителей газопровода призывают и члены Демократической партии, в частности, глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

Перед «могильщиком» «Северного потока — 2» стоит непростая задача. С одной стороны, прокладка труб завершена на 96%, и в феврале работы в водах Дании и Германии наконец были возобновлены. С другой, позиция Берлина остаётся непоколебимой: немецкие власти считают, что проект должен быть завершён, главным образом потому, что в него вложились европейские компании. Санкции против участников проекта европейцы наверняка воспримут крайне болезненно, а администрация Байдена тем временем поставила перед собой цель восстановить доверие европейских партнёров.

Судя по всему, Белый дом решил поручить газопроводную дипломатию одному человеку как раз из-за сложности поставленной задачи. Ранее чиновники Госдепа совмещали работу по этому направлению с другими обязанностями. Но есть и противники подобной идеи, которые считают, что назначение спецпосланника пошлёт Европе неверный сигнал о том, что Вашингтон готов к переговорам и компромиссу.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Между тем в Берлине были бы рады, если бы США смягчили позицию в обмен на уступки с германской стороны. Известно, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц в сентябре прошлого года направлял письмо своему американскому коллеге Стивену Мнучину. В нём было озвучено предложение построить в немецких портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен терминалы для приёма сжиженного природного газа (СПГ). Не секрет, что одна из главных причин попыток США похоронить «Северный поток — 2» — это необходимость продавать собственный газ на международном рынке, производство которого в Америке резко выросло после «сланцевой революции».

Судя по всему, предложения Шольца остались без внимания тогдашнего состава Белого дома, но не исключено, что новая администрация вернётся к их рассмотрению. Однако представить подобный компромисс как победу для Вашингтона будет сложно: строительство терминалов для СПГ в немецких портах начало обсуждаться более двух лет назад, то есть до введения санкций против «Северного потока — 2». Шольц просто предлагал выделить на эти цели дополнительные средства из бюджета.

Министерство юстиции США в марте дало зелёный свет двум пакетам санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование и реализацию проекта «Северный поток — 2», а также её главы Маттиаса Варнига. Но пока что ни один из них не реализован. Кроме того, по информации Bloomberg, в санкционный пакет, представленный Конгрессу, включены только российские компании, относящиеся к газопроводу.

Парадоксально, но финальный удар по «Северному потоку — 2» может нанести Германия, а не США. На данный момент львиная доля поддержки проекту оказывается со стороны правящей коалиции, состоящей из блока ХДС/ХСС и СДПГ. Однако опросы общественного мнения свидетельствуют: после сентябрьских парламентских выборов высок шанс того, что в правительство ФРГ войдёт партия «Зелёных» — ярые противники российского газопровода и природного газа вообще. Если проект не успеют завершить до осени, экологисты могут заблокировать или, по крайней мере, заморозить его. Тем более, что эксперты давно обращают внимание: для Германии «Северный поток — 2» является хоть и выгодным, но не жизненно важным проектом.