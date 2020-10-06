Азербайджанские хакеры взломали десятки государственных сайтов Армении

https://static.news.ru/photo/456faf98-0872-11eb-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджанские хакеры взломали ряд официальный армянских сайтов, полностью уничтожив серверы десятков государственных структур Армении, в том числе их резервные копии.

В число взломанных сайтов вошли сайты президента Армении, главы сепаратистской так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», а также все министерства Армении. На этих сайтах хакеры разместили фотографии фотографии выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерала Полада Гашимова и Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, а снимки, на которых азербайджанские солдаты возвышают государственный флаг Азербайджана в Суговушане, передаёт Report.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) перехватила переговоры террористов, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) и участвовавших в боевых действиях в Карабахе. По данным ведомства, Армения использует наёмников из Ирака и Сирии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.