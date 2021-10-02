Азербайджан вновь потребовал от Армении точные карты минных полей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от армянской стороны предоставить точные карты минных полей, так как переданные ранее соответствуют действительному расположению взрывоопасных объектов только на 25%. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому агентству EFE. По словам президента, речь на настоящий момент идёт о сотнях тысяч мин, заложенных на перешедших под контроль Баку территориях.

Некоторые карты были представлены недавно, но их точность составляет всего 25%. Мы требуем, чтобы Армения предоставила нам точные карты. Они должны показывать точное расположение мин, а не заминированные районы. Армения установила мины повсюду. И у них есть такие карты. Если они это сделают и проявят добрые намерения, мы ответим адекватно, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что все задержанные во время карабахской войны военные были возвращены армянской стороне сразу же после прекращения боевых действий. При этом он отметил, что заключённые в тюрьму после того, как Армения и другие лица назвали их «военнопленными», не входят в эту категорию.

Всего 62 человека, совершивших преступление. Они напали на наши войска и убили четырёх человек. Они не военнопленные, а члены террористической и диверсионной группы, посланной для нападения на гражданское и военное азербайджанское население, — заявил Алиев.

Ранее главы МИД России и Армении во время телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости скорейшего решения насущных вопросов между Азербайджаном и Арменией, прежде всего возвращения удерживаемых лиц, передачи карт минных полей и сохранения объектов культурного наследия в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.