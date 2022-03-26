Азаров рассказал о плане спецслужб Запада в отношении русскоязычных

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Швейцарский страховщик Zurich Insurance решил не использовать в соцсетях логотип, который изображён одной буквой Z. В компании пояснили, что стараются избежать «неверного» истолкования знака, сообщает Telegraph.

Временно перестаём использовать в наших социальных каналах букву Z в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в...