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Азаров рассказал о плане спецслужб Запада в отношении русскоязычных

Экс-премьер Украины Азаров: Запад ослаблял пророссийские настроения на юго-востоке страны
04:05, 27 марта 2022
Азаров рассказал о плане спецслужб Запада в отношении русскоязычных Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинские власти в последние годы претворяли в жизнь план западных спецслужб по ослаблению пророссийских настроений на юго-востоке страны. По его словам, туда переселялись националистически настроенные жители Западной Украины, сообщает РИА Новости.

В Харькове же никогда такого не было! Сколько в Харькове сейчас неонацистских групп. <...> Весь Юго-Восток! Одесса! В Одессе никогда не было такого количества неонацистов бандеровских, — подчеркнул политик.

Азаров также указал, что националисты считают чужим Мариуполь, в котором размещают свои боевые позиции в жилых домах.

Ранее стало известно, что большую ответственность за происходящее сейчас на Украине несут западные страны, заявил Николай Азаров. Он также отметил, что последние годы на Западе происходила «накачка населения», что «русские — это люди второго сорта».

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