Автор идеи переименования Украины оскорбил её критиков

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович оскорбил соотечественников, которые не поддержали его идею о переименовании страны в Русь-Украину. У критиков не всё в порядке с мозгами, отметил он на своей странице в Facebook.

Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней, — говорится в его сообщении.

Арестович напомнил, что за последние 100 лет Украину много раз переименовывали, в том числе в Украинскую Народную Республику (УНР), УССР и просто Украину.

То есть <...> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих «историков» нормально, а объяснить разницу между «Русь» и «Россия», между «руськими» и «россиянами» «сложно», «мы не сможем», — подчеркнул советник.

Он считает, что у критиков его идеи нет «ни понимания, ни размаха» и они зря обижаются, когда их сравнивают «с афганскими беженцами».

Ранее стало известно, что Алексей Арестович назвал переименование Украины в Русь-Украину полушуткой и своим личным мнением. Это отнюдь не официальная позиция Киева, уточнил он. По словам Арестовича, идея якобы родилась в полушутливом разговоре двух людей, симпатизирующих друг другу.