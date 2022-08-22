Автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде Два человека погибли в результате наезда автомобиля на людей во время свадьбы в Канаде

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Два человека погибли, еще десять получили травмы в результате происшествия на свадьбе в канадском Ванкувере. Там автомобиль въехал в толпу гостей. Об этом сообшает телеканал CBS.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 20 августа. Женщина за рулем автомобиля въехала во двор, гд в тот момент праздновали бракосочетание.

Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек, — говорится в сообoении CBS.

Пять человек получили легкие повреждения. еще трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в критическом.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции в городе Мардин вблизи сирийской границы грузовик на полном ходу протаранил два автомобиля, после чего влетел в стену здания. На полосе движения большегруза находилась толпа людей. Сообщается, что инцидент унес жизни не менее 16 человек, 29 пострадали, восемь из них получили тяжелые травмы.