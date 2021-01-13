Австралийцы могут убить пересёкшего океан голубя из США

https://static.news.ru/photo/e845f6b4-5642-11eb-9a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Австралийские власти могут убить пересёкшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из Соединённых Штатов Америки. Решение объясняют опасениями карантинной службы.

Птицу обнаружил на своём участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд 26 декабря 2020 года. Пернатое показалось ему ручным, и гражданин решил найти её дом. Мужчина выяснил, что крылатое создание зарегистрировано в США, где планировалось его участие в голубиных гонках 29 октября, но позже исчезло, передаёт агентство Associated Press.

Специалисты предполагают, что птица, которую Селли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, могла попасть в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч км. Подвиг голубя обратил на себя внимание местных СМИ, а также службы по карантину и инспекции. Селли-Берд заявил, что сотрудники ведомства позвонили ему и попросили поймать пернатого.

Накануне ворон Мерлина, жившая в лондонской крепости-музее Тауэр, исчезла. Представитель учреждения сообщил, что она пропала и, вероятно, умерла. Мерлина была вожаком живущих в здании воронов. В британском фольклоре существует легенда, согласно которой Тауэр и всё королевство падёт, если в крепости останется меньше шести воронов. После исчезновения Мерлины их стало ровно шесть. Как сообщал NEWS.ru, учёные доказали, что у ближайших родственников воронов есть признаки обладания субъективным опытом, что может говорить о наличии у этих птиц сознания.