https://static.news.ru/photo/a67a4472-e129-11e9-866f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fotototo/blickwinkel/Global Look Press

Японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways ввели новую услугу — при бронировании билетов они предупреждают о том, что в числе пассажиров будут дети в возрасте до двух лет.

Места, которые займут родители с младенцами, на схеме салона самолёта обозначаются специальной иконкой. Ориентируясь на эту информацию, люди, которых раздражает детский плач, могут выбрать места подальше от беспокойных пассажиров.

Увидеть иконки можно только при заказе билетов на официальных сайтах авиаперевозчиков. При бронировании с помощью сторонних ресурсов услуга недоступна, сообщает Japan Times .

Ранее News.ru писал о рейтинге поступков, сильнее всего раздражающих авиапассажиров. Его первую строчку заняли дети, которые во время полёта чересчур громко играют в видеоигры.