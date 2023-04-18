«Армия ляжет»: военный эксперт о спецоперации США против наркобанд Мексики Военэксперт Суконкин: армия США ляжет в особняках наркобанд Мексики в случае спецоперации

Фото: US Army

Армия США «ляжет в особняках» главарей наркокартелей Мексики, если Пентагон решится на спецоперацию против преступных группировок соседней страны, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он отметил, что у ВС США не хватит живой силы для успешных боевых действий, а конкурирующие между собой ОПГ Мексики объединятся в случае вторжения Вашингтона.

У США живой силы не хватит. Армия США ляжет в особняках главарей наркокартелей Мексики, у Пентагона нет столько пехоты. Скорее всего, это пустые заявления, попытка запугать. Мексика большая страна, много людей вовлечено в данный преступный бизнес, ОПГ между собой дерутся постоянно, но перед лицом США они могут объединиться. А их особняки можно в крепость превратить, — подчеркнул Суконкин.

Накануне конгрессмены от Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали Вашингтон начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями, сообщает Politico. Политики также предложили признать подобные преступные группировки террористическими организациями.

Ранее телеведущий Такер Карлсон и гость его шоу на Fox News, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, заявили, что в Мексике сейчас идет война между официальными властями и наркокартелями. Последний предположил, что Вашингтон не обращает внимание на ситуацию в соседнем государстве из-за того, что гораздо большие деньги крутятся вокруг конфликта на Украине.