Аргентинские власти закроют единственное новостное госагентство Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство Télam

Фото: Martin Zabala/XinHua/Global Look Press

В Аргентине прекратит свою деятельность единственное новостное государственное агентство, заявил глава государства Хавьер Милей на открытии сессии парламента. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной стала «пропаганда идей» его политических оппонентов.

Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство пропаганды киршнеризма, — сказал аргентинский лидер.

Ранее несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где находятся национальные и городские суды, чтобы выразить протест против реформ президента Аргентины. Организовали протест и согласовали его с властями местные профсоюзы.

Новоизбранный глава страны почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он планирует закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.

29 декабря стало известно, что Милей заявил о желании встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС. Об этом аргентинский глава написал в письме с уведомлением об отказе вступать в группу.