Аргентина продлила карантин до 10 мая с разрешением пеших прогулок

Аргентина продлила карантин до 10 мая из-за коронавируса, но при этом власти разрешили пешие прогулки. Гулять можно в радиусе 500 метров от дома и не более часа.
В городах с населением свыше полумиллиона человек карантин остаётся на прежних условиях. Ограничения ослабляются только в небольших городках,
Что именно можно будет разрешить — будут устанавливать губернаторы провинций при соблюдении ряда требований. Но при этом процент жителей, которые попадут под облегчённый режим карантина, не должен превышать 50% от всего населения провинции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Буэнос-Айреса хотят потребовать $700 тысяч от аргентинца, который, предположительно, знал о том, что заражён коронавирусом. Несмотря на недомогание, житель Аргентины Лука Сингерман сел на паром.
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