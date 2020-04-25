Аргентина продлила карантин до 10 мая с разрешением пеших прогулок

https://static.news.ru/photo/77052904-876f-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario de Fina/dpa/Global Look Press

Аргентина продлила карантин до 10 мая из-за коронавируса, но при этом власти разрешили пешие прогулки. Гулять можно в радиусе 500 метров от дома и не более часа.

В городах с населением свыше полумиллиона человек карантин остаётся на прежних условиях. Ограничения ослабляются только в небольших городках, сообщает пресс-служба администрации президента.

Что именно можно будет разрешить — будут устанавливать губернаторы провинций при соблюдении ряда требований. Но при этом процент жителей, которые попадут под облегчённый режим карантина, не должен превышать 50% от всего населения провинции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Буэнос-Айреса хотят потребовать $700 тысяч от аргентинца, который, предположительно, знал о том, что заражён коронавирусом. Несмотря на недомогание, житель Аргентины Лука Сингерман сел на паром.