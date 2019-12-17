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Правительство Аргентины намерено ввести налог на некоторые финансовые операции, которые совершаются в иностранной валюте. Соответствующий законопроект уже внесён в национальный конгресс.

В ближайшие пять лет предполагается взимать 30% от объёма сделки, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Среди операций, которые попадут под действие закона, если он будет принят, покупки иностранной валюты, товаров в зарубежных интернет-магазинах, в том числе при оплате услуг в сервисах видеоконтента, а также туров и бронировании жилья за рубежом.

Исключение будет сделано для расходов на здравоохранение, покупку лекарств, книг и образовательных услуг.

Две трети вырученных средств предполагается направить на финансирование социальной сферы, остальное — на инфраструктурные проекты.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Аргентины обратились к США с просьбой о проведении переговоров по вопросу введения пошлин на импорт алюминия и стали из этой южноамериканской республики.