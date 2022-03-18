Арестович переложил на Порошенко вину за конфликт России и Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в создании предпосылок для проведения военной спецоперации России. С заявлением об этом выступил советник руководителя офиса нынешнего украинского лидера Алексей Арестович, сообщает ТАСС. По его мнению, именно авторству Порошенко принадлежит одна из причин конфликта между Москвой и Киевом, и она заключается в закреплении в Конституции Украины положения о курсе страны в НАТО.

Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию, — сообщил Арестович.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не войдёт в НАТО, несмотря на заявления о политике открытых дверей. Об этом он сообщил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей в онлайн-режиме. По его словам, это начинают понимать и простые украинцы.

Ранее он сообщил о том, что охладел к идее вступления страны в НАТО. По его словам, Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. События на Украине были во многом обусловлены именно намерением Киева вступить в НАТО, что создавало риски для российской обороноспособности.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.