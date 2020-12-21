Apple намерена произвести собственный автомобиль к 2024 году

https://static.news.ru/photo/98e46636-43dd-11eb-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Американская компания Apple проектирует собственный электромобиль с технологией батарей «следующего поколения». Необычная для IT-компании новинка может увидеть свет уже к 2024 году, сообщает Reuters.

Агентство отмечает , что Apple намерена усовершенствовать собственный проект под названием Project Titan, появившийся ещё в 2014 году. После старта проекта компания заморозила его и изменила стратегию. В 2018 году в Apple пришёл работать один из ключевых менеджеров Tesla Даг Филд, который стал новым руководителем проекта.

С тех пор Apple достаточно сильно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание автомобиля для широкого потребителя, сообщили Reuters два источника, знакомые с разработками, но попросившие не называть их имени, так как Apple держит информацию о проекте в секрете.

По словам третьего источника, знакомого с конструкцией аккумуляторов Apple, центральное место в стратегии компании занимает новая конструкция батарей, которая может «радикально» снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля, — сообщает Reuters.

Как сообщал NEWS.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Apple готовится представить в 2021 году собственные сверхмощные процессоры, которые заменят представленный в ноябре M1 и чипы компании Intel. Предположительно, новые процессы получат ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac.