Анкара заподозрила шестерых граждан в передаче данных «оборонки» за рубеж

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Турецкие силовики задержали нескольких человек. Их подозревают в передаче информации об оборонных проектах иностранным компаниям.

Всего в руках полиции оказались шесть фигурантов. Среди них бывший сотрудник Управления оборонной промышленности при администрации президента республики. По информации прокуратуры страны, вероятные преступники делились с заграничными предприятиями данными о проектах, тендерах и расценках, касающихся Минобороны Турции, передаёт агентство «Анадолу». Спецоперация прошла при участии разведки Анкары.

Накануне Совет по вопросам конкуренции Турции организовал расследование в отношении Facebook и принадлежащего компании мессенджера WhatsApp в связи с его новой политикой. Популярный мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Подчёркивается, что мессенджер является частью корпорации (также в неё входят Instagram и Facebook Messenger).

Поэтому он будет делиться информацией со всем «семейством приложений». Передача данных пользователя, по словам представителей компании, необходима для анализа его вкусов и привычек. Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Министерство обороны Турции откажутся от использования мессенджера WhatsApp из-за новых правил использования.