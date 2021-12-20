Анкара анонсировала встречу спецпредставителей Турции и Армении

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в скором времени состоится встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений. Как сообщает ТАСС, о такой возможности дипломат сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой. Как известно, представителями турецкой и армянской сторон стали экс-посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

Мы назначили спецпредставителей с целью начала непосредственных контактов с Арменией. В ближайшее время они встретятся. Проводя все эти шаги, мы консультируемся с Азербайджаном и решения принимаем вместе, — сказал Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил в Facebook, что республика приветствует назначение Турцией спецпредставителя для урегулирования отношений с Ереваном. Он добавил, что Армения готова к налаживанию связей с Анкарой без предварительных условий.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван договорились об открытии чартерного авиасообщения.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.