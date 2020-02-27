Администрации президента США предлагают перенести авиабазу из турецкого Инджирлика в грузинский Вазиани на фоне растущих противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Соответствующую идею высказал научный сотрудник программы Евразии Института исследований внешней политики Миро Попхадзе в издании Washington Examiner. По его мнению, перегруппировка американских сил могла бы помочь планам по противодействию российской внешней политике и в то же время сдержать иранские амбиции на Ближнем Востоке.

В связи с тем, что стратегические интересы Вашингтона и Анкары в последние годы начали расходиться, использование авиабазы ​​Инджирлик в Турции неоднократно становилось предметом дискуссий. Однако эту проблему можно было бы обойти, передислоцировав базу, говорят в экспертной среде.

Грузия могла бы предложить Вазиани, бывшую советскую базу, в качестве потенциального места для строительства военной авиабазы ​​США, — пишет Попхадзе.

По его мнению, это позволило бы сдерживать иранское и российское влияние в соседних регионах. Попхадзе считает, что США должны быть «материально способными к увеличению уровня вооружённых сил (ВС) на Ближнем Востоке» и способными развернуть свой контингент в случае острой необходимости.

Военная база Вазиани Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учитывая местоположение и существующую инфраструктуру, Грузия могла бы играть более важную роль в содействии американским усилиям по ограничению иранского влияния на Ближнем Востоке и сдерживанию российских угроз для Южного Кавказа, — отмечает эксперт.

Идея Попхадзе не нова. Аналитик исследовательского центра Heritage Foundation Люк Коффи — на фоне планов Вашингтона сократить контингент в Сирии и Ираке — ранее предлагал разместить войска США в грузинском Ахалкалаки. Это ещё одна бывшая советская база, которую эксперт называл идеальным местом с точки зрения быстрого реагирования американских ВС в случае возрождения территориального ядра «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) или возникновения других конфликтных точек на Ближнем Востоке.

Грузия сейчас более надёжна, чем Ирак, — отметил Коффи.

По мнению эксперта Heritage Foundation, база в Ахалкалаки также могла бы послужить целям «сдерживания России». Правда, подобные предложения до настоящего времени так и оставались на неофициальном уровне. Сама администрация президента США ведёт достаточно осторожную политику в том, что касается Инджирлика.

По разным оценкам, на этой авиабазе, которая используется как американцами, так и турками, находятся от 50 до 70 тактических ядерных боезарядов США, в том числе бомбы В-61. Именно там дислоцированы 10-е авиакрыло и 2-е командование турецких ВВС, а также 39-е авиакрыло американских ВВС. Там базируются беспилотники и самолёты-разведчики, самолёты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker, штурмовики А-10. В то же время на военном объекте нет постоянно дислоцированных истребителей-бомбардировщиков США, несущих ядерное оружие.

Студенческие протесты в Анкаре против присутствия ВВС США на базе Инджирлик. Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне американо-турецких разногласий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для американцев. Это возможно, по его словам, если Вашингтон решит ввести ограничительные меры против Анкары.

Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик, — говорил турецкий президент.

Как известно, на военном объекте Куреджик развёрнуты элементы европейской системы ПРО.

Тем не менее, заявления о закрытии американских объектов в Турции пока носят исключительно риторический характер. В декабре 2019 года Пентагон заключил с восемью турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на Инджирлике на срок до конца 2024 года и общую сумму $95 млн. Как указывалось в сообщении пресс-службы Пентагона, это рассчитано на строительство «элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры». Работы будут закончены только к 31 декабря 2024-го. С американской стороны одной из структур, которые заключили этот контракт, является 39-е авиационное крыло ВВС США. Таким образом, слухи о возможном закрытии Инджирлика кажутся преувеличенными.