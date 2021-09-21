Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

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Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 году в стране смогут начать работу над созданием собственного «ракетного щита». Генерал-лейтенант также перечислил вооружения и боеприпасы, которые при этом могут быть использованы, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Таран отметил, что в первую очередь будет возобновлена работа над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных...