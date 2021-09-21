Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

Россия на сегодняшний день представляет для США основную военную угрозу. При этом Китай является для Вашингтона «долгосрочной угрозой», заявил в интервью журналу Air Force Magazine глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк.
Возглавляющий также американо-канадское Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) офицер
В кинетическом аспекте — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности — Россия является основной военной угрозой, — подчеркнул Ванхёрк.
Он добавил, что Россия и Китай являются «равными в некинетических аспектах — кибернетическом, космическом».
Ранее стало известно, что в Китае рассказали, как Россия чуть не уничтожила НАТО в 2001 году. Если бы Россия тогда вступила в НАТО, то потребности в этом блоке больше не было бы. Изначальная цель существования блока — угроза со стороны РФ — могла исчезнуть, и Альянс бы перестал существовать. Об этом пишет китайское издание NetEase.