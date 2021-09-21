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Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

05:26, 22 сентября 2021
Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США Глен Ванхёрк Фото: Rod Lamke/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россия на сегодняшний день представляет для США основную военную угрозу. При этом Китай является для Вашингтона «долгосрочной угрозой», заявил в интервью журналу Air Force Magazine глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк.

Возглавляющий также американо-канадское Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) офицер отметил, что опасаться следует и Москву, и Пекин.

В кинетическом аспекте — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности — Россия является основной военной угрозой, — подчеркнул Ванхёрк.

Он добавил, что Россия и Китай являются «равными в некинетических аспектах — кибернетическом, космическом».

Ранее стало известно, что в Китае рассказали, как Россия чуть не уничтожила НАТО в 2001 году. Если бы Россия тогда вступила в НАТО, то потребности в этом блоке больше не было бы. Изначальная цель существования блока — угроза со стороны РФ — могла исчезнуть, и Альянс бы перестал существовать. Об этом пишет китайское издание NetEase.

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