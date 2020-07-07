Американский эсминец Porter уходит из Чёрного моря

Ракетный эсминец Porter ВМС США начал переход из Чёрного моря в Средиземное.
Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС США.
Судно зашло в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО. Корабль принял участие в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции,
Североатлантический альянс в апреле 2008 года сделал политическое заявление — Украину и Грузию со временем примут в НАТО. Однако тогда Киеву и Тбилиси не передали планы действий для членства в блоке, что является первым этапом юридического вступления стран в военный союз.
Ранее МИД России
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