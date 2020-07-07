Мир

Американский эсминец Porter уходит из Чёрного моря

20:02, 07 июля 2020
Фото: U.S. Navy photo

Ракетный эсминец Porter ВМС США начал переход из Чёрного моря в Средиземное.

Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Судно зашло в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО. Корабль принял участие в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции, передаёт ТАСС.

Североатлантический альянс в апреле 2008 года сделал политическое заявление — Украину и Грузию со временем примут в НАТО. Однако тогда Киеву и Тбилиси не передали планы действий для членства в блоке, что является первым этапом юридического вступления стран в военный союз.

Ранее МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности к Дню Победы. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, Североатлантический альянс так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы. По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается, сообщал NEWS.ru.

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