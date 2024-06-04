Американист назвал недопуск Риттера на ПМЭФ политическим жестом Блохин: недопуск экс-разведчика США Риттера в Россию — политическое решение

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

Экс-разведчика США Скотта Риттера не выпустили из родной страны в Россию на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), скорее всего, по политическим причинам, сказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Риттер — сторонник нормализации отношений РФ и Соединенных Штатов, он неоднократно критиковал внешнюю политику Вашингтона.

Думаю, что дело не в значимости форума, на который он отправлялся. В США сейчас преследуют многих несогласных с курсом администрации Джо Байдена. Таких людей пытаются ограничить, дискредитировать. Так что срыв поездки в Петербург, видимо, связан с личностью самого бывшего разведчика, — предположил Блохин.

Ранее Риттера, который планировал посетить Россию и принять участие в ПМЭФ-2024, не выпустили из США. Американские правоохранители конфисковали у него паспорт.

Сам Риттер заявил, что произошедшее является запланированной засадой американской администрации: ее представители испугались того, что он планировал сказать на мероприятии. Экс-разведчик пообещал приехать в Россию позже.