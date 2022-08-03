Американцы потребовали выпороть Зеленского Читатели NYP предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю не помогать России

Фото: Соцсети

Читатели издания New York Post негативно оценили призыв президента Украины Владимира Зеленского к Китаю не помогать России и сохранять нейтралитет. В своих комментариях они призвали выпороть политика, а после этого предать суду.

Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола, <...> закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления, — заявил один из интернет-пользователей.

Другие комментаторы отметили, что Китай имеет право оказывать помощь России так же, как США оказывают помощь Украине.

Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России? — задался вопросом еще один читатель.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ответила шуткой на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Китаю объединиться со странами Запада для противостояния РФ. В своем Telegram-канале дипломат отметила, обращаясь к украинскому лидеру, что «сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом».