На США приходится треть всех случаев заражения коронавирусом в мире: американские врачи подтвердили более миллиона диагнозов. Число погибших по стране выше, чем за все двадцать лет войны во Вьетнаме. В Нью-Йорке, эпицентре эпидемии, текущую ситуацию сравнивают с другим, не менее печальным эпизодом истории — терактами 11 сентября 2001 года. Число скончавшихся от COVID-19 в крупнейшем мегаполисе Соединённых Штатов в десять раз превышает количество погибших в результате этой трагедии. NEWS.ru связался с жителями разных городов Америки и попросил их рассказать, как коронавирус изменил их будни.

Роберт Брент, глава компании в Нью-Йорке, стал одним из первых ста человек в мегаполисе, которым поставили диагноз «коронавирус».

На протяжении 16 дней у меня сохранялись все симптомы болезни. Я ещё никогда не чувствовал себя так плохо. К счастью, поправился. Заболел я одним из первых, тогда ещё госпитали не были переполнены. Медработники знали, что нужно делать. Я до сих пор не перестаю удивляться тому, насколько они храбрые — каждый день они подвергаются риску. Высокая смертность от коронавируса вызывает горечь. Я был в Нью-Йорке во время террористических атак 11 сентября, тогда погибло очень много людей, но коронавирус унёс больше жизней, чем 9/11. Мне кажется, скоро у каждого будет знакомый, проигравший в борьбе с болезнью. Роберт Брент предприниматель, Нью-Йорк предприниматель, Нью-Йорк

Собеседник NEWS.ru выразил мнение, что социальное дистанцирование всё же помогает избежать крайне негативного сценария в Нью-Йорке — изначальный прогноз по уровню смертности от COVID-19 в городе был выше.

Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

На фоне действующих в городе ограничений Роберт перевёл всех сотрудников своей компании на удалённую работу. Он рад, что ему удалось это сделать, но считает, что не у всех фирм есть такая возможность. Город, по его словам, опустел, и его атмосфера вызывает странные ощущения.

Я живу в самом центре Манхэттена. Его крайне оживлённые улицы внезапно стали пустыми. Люди, конечно, есть, но их гораздо меньше. Стало тише и спокойнее. Я даже высыпаюсь по ночам — больше не слышно рёва мотоциклов и грохота мусоровозов, — сказал он.

Крис Фоулер из Вашингтона рассказал NEWS.ru, что из-за эпидемии ещё 13 марта принял решение на время перебраться с семьёй в местечко на севере Вирджинии в 15 минутах езды от родного города. Несмотря на то что в середине апреля в Ричмонде, столице штата, проходили протесты против действующих ограничений, обстановка, по словам Криса, в целом спокойная. Работают только магазины и заправки, рестораны принимают заказы навынос. Людей призывают соблюдать строгие меры дистанцирования: так, в супермаркет может зайти лишь ограниченное число людей, а вход и выход разделены.

Местные власти заранее заявили, что действующий в Вирджинии режим продлится до 10 июня. Но только со временем станет ясно, когда мы действительно сможем вернуться к прежней жизни и как это будет происходить. Слишком много людей потеряли работу или были переведены на неполную ставку, им сейчас очень сложно. Я надеюсь, что те, кто может работать из дома и в состоянии платить по счетам, помогут согражданам, оказавшимся в тяжёлом положении. Мы с семьёй уже сделали пожертвования в ряд благотворительных организаций, оказывающих поддержку нуждающимся. Крис Фоулер директор по корпоративному развитию, Вашингтон директор по корпоративному развитию, Вашингтон

Сандра Вернер из Сан-Франциско, города, власти которого одними из первых ввели меры против распространения коронавируса, убеждена, что именно этот фактор сыграл решающую роль в борьбе с COVID-19. По сравнению с другими городами Сан-Франциско демонстрирует крайне низкие показатели по числу заболевших: на всё население приходится менее двух тысяч подтверждённых случаев.

В нашем городе самое низкое число заражений, потому что мы следуем указаниям властей. Все ходят в масках, их не снимают даже в машинах. Соблюдается и социальная дистанция — люди не приближаются друг к другу больше, чем на 1,5–2 метра. Сандра Вернер переводчик переводчик

Сандра рассказала NEWS.ru, что её семья так же, как и другие, соблюдает действующие в городе правила и почти всё время проводит дома. Тем не менее иногда она с близкими всё же выходит на прогулку: они живут в тихом районе и практически не видят своих соседей.