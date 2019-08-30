https://static.news.ru/photo/e642fe9c-ccc4-11e9-ac6f-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер похоронили на кладбище в Канаде. На церемонию прощания можно было попасть только по пропускам.

Прощание с подругой Аллы Пугачёвой прошло очень скромно. Хоронили фешен-диву в Канаде. На эксклюзивных кадрах, снятых жителями Торонто, мемориальная часовня, где проходило прощание. Въезд на территорию — строго по пропускам. Соболезнования принимала единственная дочь Вербер — 37-летняя Екатерина с мужем Тимуром, — сообщает НТВ .

После этого траурный кортеж отправился на еврейское кладбище, где Вербер захоронили на семейной могиле.

Как сообщил телеканалу адвокат Александр Добровинский, он был в числе приглашённых на церемонию, но не смог прилететь вовремя, поскольку дата прощания несколько раз переносилась.

Там были очень большие сложности с доставкой тела из Пизы в Торонто, и похороны задержались, — прокомментировал Добровинский.

По официальной версии, Вербер скончалась от менингококкового сепсиса. Это, как отмечает телеканал, стало новым поводом для беспокойства, поскольку данная инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

За несколько дней до смерти Алла Вербер присутствовала на 65-летнем юбилее Игоря Крутого в Турции, где общалась с композитором и его семьёй, а также с Любовью Успенской, Филиппом Киркоровым и сотней других звёздных гостей.

Как писал News.ru, Алла Вербер умерла в начале августа в возрасте 61 года. Как сообщил директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность, поэтому шансов выжить у фешен-директора ЦУМа практически не было.