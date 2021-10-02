Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном в любое время

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в любое время, когда тот будет к этому готов. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому агентству EFE. Ранее в Армении также выразили готовность к встрече с азербайджанской стороной, если Баку «действительно готов» к этому.

Азербайджанский лидер выразил желание построить нормальные отношения с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран.

Мы готовы немедленно приступить к делимитации наших границ и, конечно же, после завершения этого процесса, и к демаркации. Я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевёрнута, — сказал Алиев.

Как отметил азербайджанский лидер, на сегодняшний день говорить о статусе Карабаха нет смысла. В течение 30 лет существования конфликта Баку занимал конструктивную позицию и предлагал определённую автономию Карабаха, однако Ереван требовал независимости территории.

Сегодня, после завершения войны и решения конфликта, не только моя позиция, но и мира, преимущественной части международного сообщества, такова, что говорить о статусе несуществующей структуры неуместно - нет смысла. Так как Нагорного Карабаха не существует. На нашей территории нет подобной административной единицы, — подчеркнул глава государства.

По его словам, армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджанской Республики. Они будут иметь те же права, привилегии и обязанности, что и любой другой гражданин Азербайджана другого религиозного или этнического происхождения.

Сегодня 25 тысяч армян, проживающих на территории Азербайджана, за безопасность на которой отвечают российские миротворцы, являются нашими гражданами. У них будут те же права, преимущества и обязательства, что и у любого гражданина Азербайджана иной национальности или этнического происхождения, — сказал президент.

Ранее глава Совета безопасности Армении Армен Григорян объявил о готовности к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, если к этому готов Баку. Он напомнил, что ранее такую же готовность высказал Азербайджан.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.