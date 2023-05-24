Аксенов отобрал квартиру у семьи Зеленского. Следующая — Ротару? Глава Крыма заявил, что недвижимость семьи Владимира Зеленского в Крыму национализируют

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Имущественная революция, о которой так долго говорили в Крыму, видимо, свершилась. Как заявил крымский руководитель Сергей Аксенов, принято решение о национализации непосильным трудом нажитого на полуострове достояния украинских олигархов. Домов, банковских структур, винодельческих хозяйств, разного рода предприятий. Тамошние воротилы не стеснялись при проведении местной «прихватизации». Но среди таких «трофеев» и квартира Владимира Зеленского, записанная на всякий пожарный случай на его жену Елену.

Пентхаус в двух шагах от императорского дворца

Конечно, пан президент ныне не обеднеет, потеряв квартирку в 130 кв. м в элитном клубном доме «Император», расположенном недалеко от Ливадийского дворца, в котором Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы послевоенного мира. Прошли те почти былинные времена, когда он ради экономии в Москве проживал на хлебах у Киркорова. Да и записанная на жену квартирка была прикуплена на успешно зарабатываемые в России же гонорары. Комик, сыгравший в российском фильме-пародии Наполеона, не мог тесниться в постсоветской двушке.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

С тех пор много воды в Днепре утекло. И в распоряжении Зеленского не гонорары и продюсерские дивиденды, но государственный бюджет Украины и фактически безотчетные субсидии западных покровителей. Другой масштаб, другой размах. Потому Елена Зеленская не в Крыму пентхаус ремонтирует, а обживает домик на французском Лазурном Берегу. Да думается, что и не только там.

А что с гостиницей Ротару?

Но решения крымского парламента имеют не только материальное, но и немалое психологическое значение. Ситуация, при которой сторонники нагнетания русофобской истерии, а затем и прямые спонсоры нацбатов продолжали получать доход в Крыму, выглядела кафкасианским абсурдом. А уж когда началась СВО, вопросов стало куда больше. Например, отчего это певица Ротару, полностью поддержавшая своей звуковой гривной агрессивный курс Киева, владеет в Крыму гостиницей, построенной на бесплатно полученном земельном участке, изначально выделенном для детского центра? А теперь за многие миллионы евро собирается ее продать. Да разве она одна?

Фото: Соцсети Вилла «София»

Доходы, извлекаемые из крымской собственности, шли в том числе и на поддержку ВСУ, готовых не сегодня завтра начать с американского благословения обстрел территории полуострова ракетами большого радиуса действия. Так что объявленная национализация — это не только возвращение к здравому смыслу, но важный шаг еще и по укреплению национальной безопасности. Средства, полученные в Крыму, могут быть элементарно использованы на месте же для подпитки местного антироссийского подполья, «спящих» подрывных ячеек. Не говоря уже о странных историях с запретом наших патриотических песен в крымском караоке-клубе. Когда пришлось слегка вмешаться вагнеровцам.

Крымский опыт полезен и для Москвы

Национализация в Крыму — жесткий ответ тем, кто еще рискует считать полуостров частью Украины. Но ведь спонсоры подготовки украинского «контрнаступа» явно владеют собственностью не только в Крыму. Еще год назад общественность горячо обсуждала новость о том, что рачительный Зеленский вложил заработанные у нас гонорары в приобретение двух квартирок в Москве. И благополучно записал их на свою любимую тещу. Причем квартирки эти не простаивали, а сдавались, принося семейству стабильный доход. Интересно, их успели продать или... Да, еще были сведения о том, что ныне украинский генерал Сергей Наев, суворовец, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ), записал на жену особняк на элитной Рублевке. Хорошо бы и судьба подобной собственности была бы «подсвечна» неравнодушной общественности.

Часть нашего общества как огня опасается самого слова «национализация», боясь возникновения прецедента. Но есть особые обстоятельства, реакция на которые не терпит отлагательства.