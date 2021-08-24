Airbnb предоставит бесплатное жильё 20 тысячам афганских беженцев

Не менее 20 тысяч беженцев из Афганистана смогут бесплатно поселиться в жильё, которое сдаётся в различных странах мира, через платформу онлайн-сервиса Airbnb. Данное заявление сделал директор компании Брайан Чески на своей странице в Twitter.

Как отмечается, размещение афганцев оплатит сама компания совместно с некоммерческой организацией Airbnb.org и неправительственными организациями. Жильё будет предоставляться пользователями платформы.

Мы не смогли бы сделать это без отзывчивости хозяев, — подчеркнул Чески.

Ранее сообщалось, что США привлекут коммерческих авиаперевозчиков к эвакуации афганских беженцев. Вместе с этим рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, так как США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.