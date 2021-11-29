Афганскую власть изнутри уничтожила тайная агентурная сеть

Стремительная смена власти в Афганистане в этом году стала результатом засилья в правительственных учреждениях «спящих» агентов «Талибана»*. Элементы этой тайной сети командиры группировки выстраивали годами, чтобы в нужный момент использовать против оппонентов. Несмотря на то что подобная тактика обеспечила «яростным муллам» военно-политическую победу, она вскрыла и тревожную симптоматику в соотношении сил внутри движения: за счёт агентуры свои позиции значительно усилили представители жёсткой линии, с растущим влиянием которых готовы мириться далеко не все талибы.

О том, что агенты «Талибана» годами проникали в афганские министерства, университеты, предприятия и гуманитарные организации, свидетельствует расследование Wall Street Journal (WSJ). Издание считает, что именно в существовании спящих ячеек кроется ключ к пониманию загадки столь быстрого падения администрации бывшего афганского лидера Ашрафа Гани, которое произошло несколько месяцев назад, и практически бескровной сдачи членам группировки большинства населённых пунктов.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

У нас были агенты в каждой организации и каждом департаменте, — цитирует WSJ высокопоставленного лидера талибов Салима Саада, который некогда курировал операции террористов-смертников в столице. — Подразделения, которые уже показывали себя в Кабуле, взяли под свой контроль стратегические объекты.

На сегодня Саад работает в центре безопасности кабульского международного аэропорта. По его словам, «свои люди» у талибов были даже здесь.

Разделение полномочий

Внедрённые боевики были частью батальона «Бадри 313» — специального подразделения, которое было создано самой радикальной фракцией талибов — «Сетью Хаккани» (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена). Её считают связанной с группировкой «Аль-Каида» (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена). Тем не менее внешне они не выглядели как большинство своих соратников: сбривали бороды и носили одежду, характерную для западных стран. По словам одного из командиров этого батальона Мохаммада Рахима Омари, у «спящих» были разделены полномочия: одни занимались сугубо боевыми задачами, другие — добычей финансовых средств, третьи — пропагандой и вербовкой.

Теперь эти три группы моджахедов воссоединились, — отмечает Омари.

Этой агентуре, по его словам, ничего не стоило «проснуться» в тот момент, когда американский контингент застрял в процессе эвакуации из кабульского аэропорта, и взять под свой контроль столицу.

Материал WSJ подтверждает версию, которую в августе этого года высказывал кабульский политический источник NEWS.ru. По его словам, захват талибами власти в ряде районов Афганистана выглядел как итог грамотно спланированного заговора внутри администрации Гани. Он обращал внимание на то, что в Герате командиры народного ополчения, представители полиции и армии в определённое время были попросту направлены в армейский гарнизон, где они попали в окружение. В Джаузджане и Балхе были применены несколько другие, но схожие схемы. По словам источника NEWS.ru, перешедшим на свою сторону «Талибан» мог обещать высокие должности в рамках государственной системы.

Sahel/XinHua/Global Look Press

Важным последствием работы и в конечном счёте победы агентурной сети WSJ называет то, что этот «успех» помог усилить влияние «Сети Хаккани» внутри движения «Талибан». А у этой фракции есть свои конкуренты.

Внутренняя борьба

Произошедший в этом году захват власти ускорил поляризацию внутри «Талибана», говорится в докладе, опубликованном в этом месяце Foreign Policy. Основанное на выводах американского аппарата безопасности исследование свидетельствует, что между традиционным политическим лидером группировки Абдулом Гани Барадаром (вице-премьер) и «лицом» радикалов Сираджуддином Хаккани (глава МВД) увеличиваются принципиальные разногласия. В частности, как отмечает Foreign Policy, если первый считается сторонником нормализации отношений с Западом, то второй — апологет тотального разрыва с «цивилизованным миром»

Они уже встретились лицом к лицу с определёнными проблемами, и их внутренние разногласия только увеличиваются в масштабах, — констатирует экс-глава афганского Управления национальной безопасности Рахматулла Набиль.

Согласно докладу, все противоречия вышли наружу в сентябре, когда переворот поставил талибов перед необходимостью разрабатывать формулу управления государством. Несмотря на то что международные игроки требовали от новых хозяев Кабула формирования инклюзивного правительства с включением представителей этнических меньшинств и женщин, боевики пошли на паллиативные меры, создав «временное правительство». Его состав, по некоторым сообщениям , крайне разочаровал Барадара, который оказался не готов к доминированию сторонников Хаккани.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что свидетельства внутренних противоречий внутри «Талибана» видны по самым разным признакам.

В частности, это прослеживается между старшим и младшим поколениями талибов. Однако самым серьёзным разногласием можно считать раскол между кланом Хаккани и лидерами умеренных талибов. Этот раскол имеет более глубинные корни — межплеменные. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Xinhua/Global Look Press

Собеседник NEWS.ru не исключает, что внутренние противоречия являются одной из причин того, что движение упрекают в невыполнении своих обязательств перед международным сообществом.

Для большинства внешних игроков наличие радикалов в администрации неприемлемо. В настоящее время первоочередной задачей для США является повышение влияния умеренных лидеров в нынешней администрации, — обращает внимание Нессар.

По его словам, трудно прогнозировать, к каким мерам американская сторона может прибегнуть для достижения соответствующей цели: спектр инструментов очень широк. Однако собеседник NEWS.ru отмечает, что рост давления на талибов может спровоцировать углубление внутреннего раскола.

* «Талибан» — движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена.