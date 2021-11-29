Афганскую власть изнутри уничтожила тайная агентурная сеть

Стремительная смена власти в Афганистане в этом году стала результатом засилья в правительственных учреждениях «спящих» агентов «Талибана»*. Элементы этой тайной сети командиры группировки выстраивали годами, чтобы в нужный момент использовать против оппонентов. Несмотря на то что подобная тактика обеспечила «яростным муллам» военно-политическую победу, она вскрыла и тревожную симптоматику в соотношении сил внутри движения: за счёт агентуры свои позиции значительно усилили представители жёсткой линии, с растущим влиянием которых готовы мириться далеко не все талибы.
О том, что агенты «Талибана» годами проникали в афганские министерства, университеты, предприятия и гуманитарные организации, свидетельствует
У нас были агенты в каждой организации и каждом департаменте, — цитирует WSJ высокопоставленного лидера талибов Салима Саада, который некогда курировал операции террористов-смертников в столице. — Подразделения, которые уже показывали себя в Кабуле, взяли под свой контроль стратегические объекты.
На сегодня Саад работает в центре безопасности кабульского международного аэропорта. По его словам, «свои люди» у талибов были даже здесь.
Разделение полномочий
Внедрённые боевики были частью батальона «Бадри 313» — специального подразделения, которое было создано самой радикальной фракцией талибов — «Сетью Хаккани» (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена). Её
Теперь эти три группы моджахедов воссоединились, — отмечает Омари.
Этой агентуре, по его словам, ничего не стоило «проснуться» в тот момент, когда американский контингент застрял в процессе эвакуации из кабульского аэропорта, и взять под свой контроль столицу.
Материал WSJ подтверждает версию, которую в августе этого года высказывал кабульский политический источник NEWS.ru. По его словам, захват талибами власти в ряде районов Афганистана выглядел как итог грамотно спланированного заговора внутри администрации Гани. Он обращал внимание на то, что в Герате командиры народного ополчения, представители полиции и армии в определённое время были попросту направлены в армейский гарнизон, где они попали в окружение. В Джаузджане и Балхе были применены несколько другие, но схожие схемы. По словам источника NEWS.ru, перешедшим на свою сторону «Талибан» мог обещать высокие должности в рамках государственной системы.
Важным последствием работы и в конечном счёте победы агентурной сети WSJ называет то, что этот «успех» помог усилить влияние «Сети Хаккани» внутри движения «Талибан». А у этой фракции есть свои конкуренты.
Внутренняя борьба
Произошедший в этом году захват власти ускорил поляризацию внутри «Талибана», говорится в докладе,
Они уже встретились лицом к лицу с определёнными проблемами, и их внутренние разногласия только увеличиваются в масштабах, — констатирует экс-глава афганского Управления национальной безопасности Рахматулла Набиль.
Согласно докладу, все противоречия вышли наружу в сентябре, когда переворот поставил талибов перед необходимостью разрабатывать формулу управления государством. Несмотря на то что международные игроки требовали от новых хозяев Кабула формирования инклюзивного правительства с включением представителей этнических меньшинств и женщин, боевики пошли на паллиативные меры, создав «временное правительство». Его состав, по некоторым
В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что свидетельства внутренних противоречий внутри «Талибана» видны по самым разным признакам.
В частности, это прослеживается между старшим и младшим поколениями талибов. Однако самым серьёзным разногласием можно считать раскол между кланом Хаккани и лидерами умеренных талибов. Этот раскол имеет более глубинные корни — межплеменные.
Собеседник NEWS.ru не исключает, что внутренние противоречия являются одной из причин того, что движение упрекают в невыполнении своих обязательств перед международным сообществом.
Для большинства внешних игроков наличие радикалов в администрации неприемлемо. В настоящее время первоочередной задачей для США является повышение влияния умеренных лидеров в нынешней администрации, — обращает внимание Нессар.
По его словам, трудно прогнозировать, к каким мерам американская сторона может прибегнуть для достижения соответствующей цели: спектр инструментов очень широк. Однако собеседник NEWS.ru отмечает, что рост давления на талибов может спровоцировать углубление внутреннего раскола.
* «Талибан» — движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена.