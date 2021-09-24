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Военнослужащая США подверглась нападению беженцев из Афганистана

07:37, 25 сентября 2021
Военнослужащая США подверглась нападению беженцев из Афганистана
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Группа афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, 19 сентября совершили нападение на американскую военнослужащую. На военном объекте усилены меры безопасности. Расследование обстоятельств инцидента ведёт Федеральное бюро расследований. Об этом сообщает Fox News.

Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела,приводит телеканал слова представителя спецслужбы Дженетт Харпер.

Нападение произошло близ жилого комплекса беженцев. Пострадавшая заявила, что на неё напала «небольшая группа эвакуированных мужчин». Информации о состоянии военнослужащей пока нет. 

Командование США ввело повышенные меры безопасности на базе Форт-Блисс, включая усиленные патрули, дополнительное освещение и систему взаимной поддержки, когда как минимум два человека находятся в постоянном визуальном контакте.

Ранее стало известно, что США планируют выплатить по $2 275 каждому беженцу из Афганистана, покинувшему страну после прихода к власти «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ). Программа поддержки беженцев будет запущена в ближайшие месяцы. Она призвана помочь им в поиске жилья, приобретении продуктов питания и устройстве детей в школы.

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