«Афера на $30 млрд»: почему люди не верят, что американцы были на Луне 54 года назад американский космический корабль впервые совершил посадку на спутник Земли. Но почти половина россиян сегодня считают это инсценировкой

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Американский астронавт Базз Олдрин на Луне, 21 июля 1969 года

20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» впервые в истории совершил посадку на Луну. А 21 июля астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность спутника Земли, установили там флаг США и собрали свыше 21 кг лунного грунта. Это стало первой большой победой американцев, сильно отстававших от СССР в космической гонке. С тех пор на Луне побывали 12 американских астронавтов — и ни одного советского или российского космонавта. На этом фоне возникла одна из самых известных конспирологических теорий о том, что Армстронг и Олдрин не были на Луне, а все фото и видео — инсценировка NASA и Голливуда. Почему люди продолжают в нее верить — в материале NEWS.ru.

Почему выбрали Луну

12 сентября 1962 года. Президент США Джон Кеннеди выступает перед 40-тысячной толпой на университетском стадионе Райса (штат Техас). «Почему в качестве нашей новой цели мы выбрали Луну? Мы исполнились решимости отправиться на Луну в этом десятилетии и заняться другими делами не потому, что это легко, а потому что эта цель поможет организовать лучшие из наших сил и навыков, потому что это вызов, который мы готовы принять и который не желаем откладывать», — объявил тогда американский лидер.

После его выступления стало понятно, что американцы всерьез готовятся к высадке на Луну и планируют сделать это до наступления 1970-х. До тех пор США проигрывали космическую гонку с Советским Союзом, который запустил первый искусственный спутник «Спутник 1», а потом отправил в космос первого советского космонавта Юрия Гагарина.

Кеннеди, стремившийся продемонстрировать космическое превосходство США, внял своим советникам, что лучше всего сразу высадить человека на Луну. Однако этот вариант был одновременно и самым дорогим: он стоил в пределах $22 млрд. Но Вашингтон это не пугало.

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кеннеди выступает в Университете Райса в Хьюстоне 12 сентября 1962 года. Тогда президент США объявил, что цель Америки — высадка человека на Луне

Как Армстронг и Олдрин прогулялись по Луне

Национальная цель, поставленная президентом Кеннеди, была достигнута 20 июля 1969 года. В тот день 600 миллионов человек — каждый пятый житель Земли — не отходили от экрана телевизора. В прямом эфире велась трансляция высадки американских астронавтов на Луну.

Командир экипажа Нил Армстронг вместе с пилотом Баззом Олдрином впервые посадили корабль «Аполлон-11» на поверхность другого небесного тела. Они пробыли на Луне 21 час 36 минут и 21 секунду. При этом два с половиной часа провели непосредственно на лунной поверхности. Первым на Луну ступил Нил Армстронг и произнес: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Вместе с Баззом Олдрином они установили в районе моря Спокойствия на видимой стороне Луны американский флаг, разместили там ряд научных приборов и собрали свыше 21 кг лунного грунта, который впоследствии доставили на Землю. Третий член экипажа Майк Коллинз оставался в командном модуле, пока его товарищи совершали легендарную лунную прогулку.

На родине астронавтов встречали как национальных героев — программа полета «Аполлон-11» была успешно выполнена, а значит, в лунной гонке с Советским Союзом США одержали победу.

Фото: NASA Астронавт Нил Армстронг на Луне. Тысячи конспирологов всех мастей до сих пор верят, что это фейк

Кто пустил слух о «фейке»

Чествовали американцев и в Советском Союзе. Они побывали в Ленинграде и в Москве на торжественном приеме по случаю 40-летия Нила Армстронга. Одновременно на родине астронавтов возникли слухи, будто Соединенным Штатам была не под силу высадка астронавтов на Луну и трансляция, за которой следил весь мир, — не более чем фейк, снятый в одном из павильонов Голливуда.

Первая такая публикация появилась в декабре 1969 года в газете The New York Times. В одном из баров Чикаго состоялась ежегодная встреча шуточного клуба под названием «Общество памяти человека, который никогда не полетит». На ней подвыпивший представитель Американского космического агентства (NASA) показал фотографии и видео с тренировки астронавтов на Земле. Они были похожи на кадры с Луны, облетевшие все мировые СМИ.

Если на эту публикацию не обратили особого внимания, то в 1976 году вышла книга Уильяма Чарльза Кейсинга «Мы никогда не были на Луне: американская афера на 30 миллиардов долларов!». Автор заявил о том, что полеты на Луну были фейком. Издание мгновенно раскупили, и книгу пришлось выпускать все новыми тиражами.

Как Дикий Билл создал мировую сенсацию

Писатель, которого друзья прозвали Дикий Билл, написал множество книг на самые разные темы: как выжить пенсионеру, как питаться на доллар в день, как дешево купить земельный участок и стать фермером. В середине 1950–60-х годов Кейсинг работал в отделе технической документации компании Rocketdyne. Она проектировала и выпускала двигатели для ракеты-носителя «Сатурн-5», выводившей «Аполлоны» на орбиту.

Отсутствие технического образования не помешало Дикому Биллу создать сенсацию. В книге «Мы никогда не были на Луне» он ссылался на разговоры с коллегами и документы компании. Тот факт, что он был уволен оттуда за шесть лет до первой высадки американцев на Луну, никого не смутил.

Некоторые аргументы, приводимые в книге, до сих пор используют сторонники теории «лунного заговора». Например, на снимках с Луны не видно звезд, у NASA не было технических возможностей для такого полета, на Луне невозможно делать снимки из-за высокой температуры, уровень радиации во время полета к Луне и на ее поверхности смертелен для астронавтов — и тому подобное. Как утверждал писатель, все материалы отсняли в студии на Земле.

Кейсинг настаивал: все участники лунной миссии обманывали общественность. А тех, кто хотел рассказать правду, убили. Он сообщает, что в январе 1967 года во время проведения предполетных тренировок заживо сгорели трое астронавтов. Писатель считал, что они собирались рассказать миру правду о готовящейся фальсификации, но их ликвидировало ЦРУ по заказу NASA.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Астронавт Базз Олдрин на Луне

Джеймс Бонд подлил масла в огонь

Версию Кейсинга и популярность идей «лунного заговора» подогрел фильм «Козерог-1», который отсняли по мотивам его книги. По сюжету Американское космическое агентство не смогло осуществить экспедицию на Марс. Чтобы по-прежнему получать деньги из бюджета, NASA решило снять на Земле фальшивку про лунную миссию.

Книга Кейсинга и фильм «Козерог-1» вышли на фоне окончания войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, когда многие американцы в штыки воспринимали правительство. Подлили масла в огонь и создатели бондианы. В одном из фильмов о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда», снятом в 1971 году, агент МИ-6 угоняет луноход и проезжает сквозь декорации в тот момент, когда якобы идет запись той самой высадки на Луну.

Тем временем слухи множились, как снежный ком. Конспирологи даже «отыскали» режиссера, который будто бы снял фальшивый ролик. Обман человечества приписали создателю фильма «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрику. По мнению сторонников «лунного заговора», съемки проводились в пустыне Невада, ландшафт которой напоминает Луну, а снял происходящее британский мастер.

В конце 1990-х появилось посмертное «видеоинтервью» Кубрика, в котором тот якобы признавался в подлоге. Впоследствии выяснилось, что роль режиссера на видео сыграл актер, а сам постановщик никакого интервью не давал.

Фото: ZUMA Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Актер Шон Коннери в роли Джеймса Бонда. Бондиана подлила масла в огонь

Какие аргументы приводят конспирологи

Развенчание мифов не убедило конспирологов. Они, как и полвека назад, приводят свои аргументы в пользу того, что высадка американцев на Луну — не более чем фейк. К примеру, обращают внимание на то, что флаг США на видео будто покачивается на ветру, а это невозможно в безвоздушном пространстве Луны.

На снимках, которые сделали астронавты, действительно не видно звезд. И тени падают неправильно, как будто Солнце — не единственный источник света. На каждый из этих вопросов есть ответы ученых-астронавтов — доклады, подробные разборы, видео на YouTube.

Специалисты объясняют, что солнечные лучи отражаются от поверхности Луны и рассеиваются во все стороны, тем самым подсвечивая объекты, расположенные в тени. Звезд, которые из-за отсутствия атмосферы должны светить даже ярче, чем на Земле, не видно из-за короткой выдержки при съемке. Если бы она была длиннее, с кадров пропали бы сами астронавты, зато были бы хорошо видны звезды.

Наконец, рябь на флаге физики объясняют тем, что верхний край полотнища удерживает горизонтальный складной стержень, чей раздвижной механизм немного заело после посадки. Растянуть флаг на полную длину у астронавтов не получилось, поэтому ткань выглядит натянутой и сборит. К тому же на видео заметно, что колебания на полотнище происходят только тогда, когда его касаются астронавты.

«СССР был в сговоре с американцами»

«Аполлон» на орбиту доставила сверхтяжелая ракета «Сатурн-5», на ее создание ушла большая часть огромного бюджета лунной программы. «Сатурн-5» стоил больше, чем сам космический корабль со спускаемым модулем. В существовании этой ракеты сомневаться не приходится — с ее помощью, помимо «Аполлонов», запустили также орбитальную станцию «Скайлаб» весом 77 тонн.

То, что Москва никогда не оспаривала детали миссии «Аполлона», конспирологов не смущает. Хотя, казалось бы, именно власти СССР могли быть в первую очередь заинтересованы в разоблачении «фейка». Но и на это у сторонников теории заговора есть аргумент: якобы Москва вступила в тайный «лунный сговор» с американцами, чтобы те не выдали «космические секреты» СССР.

Фото: NASA Сверхтяжелая ракета «Сатурн-5» доставила корабль «Аполлон» на орбиту. В ее существовании сомневаться не приходится

Остаются три вопроса

В одном из роликов, набравшем около восьми миллионов просмотров на YouTube, знаменитый американский астрофизик, директор планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене Нил Деграсс Тайсон говорит: «Вы хотя бы задумывались, сколько стоит подделать высадку на Луну? Нужно подделать все чертежи для ракеты и ее запуска, сфабриковать сотни тысяч человеко-часов хорошо задокументированной инженерной работы. По-моему, гораздо легче просто слетать на Луну».

Но эти объяснения сторонники «лунного заговора» не хотят слушать. Они приводят три вопроса, которые заставляют людей сомневаться в реальности полетов на Луну.

Как американцы смогли за несколько лет преодолеть такой гигантский технологический разрыв между первым полетом астронавта на орбиту Земли и высадкой людей на Луну? Почему с тех пор ни сами США, ни другие страны не повторяли такие экспедиции? Почему никто не предоставил независимые от NASA неопровержимые доказательства пребывания астронавтов на Луне?

Более осторожные скептики допускают, что запуск «Аполлона-11», возможно, и имел место. Но учитывая большой риск неудачи, американские власти и NASA могли заранее отснять высадку на Луне в одном из павильонов на Земле. Ведь на кону стоял престиж страны, а прямой эфир смотрит весь мир.

Что думает Владимир Путин

По мере развития соцсетей число сторонников конспирологической теории стремительно растет. В 2019 году один из провайдеров спутникового интернета в США провел опрос и выяснил, что 10% американцев верят в «лунный заговор» (при этом 75% из них также уверены, что инопланетяне все-таки высаживались на Земле). В Британии каждый шестой уверен, что американцы не были на Луне. Причем большинство скептиков — представители молодежи.

Число россиян, которые сомневаются в лунном прорыве американцев, еще больше. По данным ВЦИОМа, в 2000 году 28% респондентов заявили, что американцы не высаживались на Луне. В 2020 году уже 49% придерживались такой теории.

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о фальсификации США высадки на Луну. Советский летчик-космонавт Алексей Леонов в свое время поставил точку в этом вопросе. «Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди», — заочно ответил всем конспирологам первый человек, вышедший в открытый космос.

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