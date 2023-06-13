Адвокат Жорин предсказал ожесточенную борьбу за наследство Берлускони

Фото: R4924_italyphotopress/Global Look Press

Сильвио Берлускони

В Италии ожидается ожесточенная борьба за наследство бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, судебные иски обязательно будут, а после похорон политика появятся лица, которые считают себя обделенными, в частности, «незаконнорожденные дети».

Как показывает практика и опыт по всему миру, определенные судебные иски в любом случае будут. Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони. Сейчас нарастает волнение в адвокатских кругах Италии. Завтра объявлен общенациональный траур, а после появятся лица, которые считают себя обделенными в наследстве, — считает Жорин.

Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у экс-премьера лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в медучреждении 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что сумма наследства Берлускони составляет около €4 млрд. Среди основных активов экс-премьера Италии — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году, остальные доли принадлежат его детям. Из последнего отчета за 2021 год следует, что доход от этой компании добавил в семейную копилку Берлускони €4,9 млрд.