«Адвокат-решала»: в ЛНР оценили назначение Киевом нового министра обороны

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родин Мирошник дал оценку новому назначенцу Киева министром обороны. Речь идёт о бывшем вице-премьере Алексее Резникове, возглавившем военное ведомство Украины.

Этим назначением, пишет в своём Telegram-канале Мирошник, Украина только подтверждает свой настрой на эскалацию конфликта в Донбассе. Резников будет политическим куратором, к военным решениям его вряд ли допустят, уверен представитель ЛНР. И главной его задачей станет объяснять, что Украина не нарушает Минские соглашения, когда она их нарушает.

Нормальная работа адвоката-решалы, занимающегося оправданием убийц, насильников и коррупционеров, — оценил нового главу Минобороны Мирошник.

Политик напомнил, что именно при Резникове произошло изменение позиции Киева по Донбассу от имитационной до нарочито «недоговороспособной». Также с деятельностью бывшего вице-премьера связывают блокировку переговоров в последние полтора года.

Это ещё один шаг в сторону эскалации и кровопролития, — подытожил Мирошник.

Ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей работы создание сильной армии. Кроме того, он считает, что страна должна расширять стратегическое сотрудничество с НАТО и США.