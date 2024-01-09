Адвокат допустил выход России из Интерпола «на опережение» Адвокат Жорин: в 2024 году Россия может перестать быть членом Интерпола

Фото: IMAGO/Dirk Sattler/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Россия в 2024 году самостоятельно может выйти из Интерпола на фоне ограничения доступа к системе международного розыска. В своих догадках он сослался на резолюцию по итогам 91-й сессии Генассамблеи Интерпола, прошедшей с 28 ноября по 1 декабря. Документы он опубликовал в Telegram.

Как следует из текста резолюций и ряда других документов, находящихся в свободном доступе — рабочая группа предложила следующий вариант: Россия остается членом Интерпола, но доступ к базе розыска полностью ограничивается. Другими словами, РФ должна продолжать платить взносы и нести другие обязанности, но основного права лишается, — написал Жорин.

Как пишет адвокат, в ответ российская сторона направила отчет об исключении из членов организации. В открытом доступе найти содержание этого документа адвокат не смог.

Жорин отметил, что разговоры об исключении России из Интерпола ранее велись из-за преследований по «политическим мотивам и с целью отъема бизнеса силовиками», что противоречит уставу международной организации. Также вопрос поднимался после начала СВО. Руководитель Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев отмечал в сентябре, что разговоры об исключении России из организации продолжаются, но на сегодня эта возможность не предусмотрена уставом.