Администрация Трампа не будет продлевать договор СНВ

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа не намерена продлевать договор СНВ-3. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, соответствующее решение в США уже принято. Дипломат лаконично высказался об этой ситуации.

Не хотят — и не надо, — заявил Рябков журналистам.

Он добавил, что состоялось несколько интенсивных раундов консультаций. Рябков напомнил, что ранее американская сторона высказывалась в пользу продления договора на год. Россия, в свою очередь, подтвердила готовность к этому. Замглавы МИД также пояснил, что Москва продолжает контакты с действующей американской администрацией. Стороны общаются в рабочем режиме и обсуждают разные темы.

Официальный результат состоявшихся 3 ноября в США президентских выборов до сих пор не объявлен, подсчёт голосов не завершён. Большинство местных СМИ отдаёт победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену, Его оппонент Трамп отказывается признавать победу Байдена.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Вашингтона по продлению ДРСМД «суетливыми», писал NEWS.ru. Дипломат назвал эти разговоры из серии «пикейных жилетов», которые ведутся с точки зрения того, кто будет выигрывать, а кто проигрывать. Москва заинтересована, чтобы выиграли все стороны. Лавров подчеркнул, что это может произойти, если СНВ-3 будет продлён без каких-либо дополнительных условий.