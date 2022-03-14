Reuters: Абрамович был замечен в ВИП-зале аэропорта в Тель-Авиве

ББизнесмен Роман Абрамович был замечен в ВИП-зале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве 14 марта незадолго до того, как принадлежащий ему самолёт вылетел в Стамбул, передаёт агентство Reuters. Однако Reuters не предоставляет точного подтверждения присутствия Абрамовича на борту вылетевшего самолёта.

Сайт отслеживания полетов Radarbox сообщил, что самолет с бортовым номером LX-RAY вылетел из Бен-Гуриона, а пункт назначения был указан в Стамбуле. Сайты отслеживания показали, что он прибыл из Москвы поздно вечером в воскресенье, 13 марта. Ограничения, введенные Израилем в отношении частных самолетов, означают, что он не мог оставаться на земле более 24 часов. Пока нет точного подтверждения, что на борту находился Абрамович, — сообщает агентство.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) заявила об отстранении российского миллиардера Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси», говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена.

В США также были заморожены вклады Романа Абрамовича в хедж-фондах после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.