Оружие

Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США

17:13, 29 апреля 2020
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках опасно и может привести к дестабилизации.

NEWS.ru писал, что американские ВМС не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Так считают журналисты издания The National Interest.  В своей статье они приводят в пример случай, который произошёл в 2018 году. Тогда американские военные пытались найти российскую лодку «Северодвинск».

Ранее американская субмарина «Колорадо» класса Virginia потеряла стелс-покрытие во время дальнего похода. Она проплыла 63 тысячи километров: пересекла Северный полярный круг, находилась в портах Норвегии и Шотландии.

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