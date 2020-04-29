Захарова назвала опасным размещение ядерных зарядов на подлодках США

https://static.news.ru/photo/0b74b32e-8a28-11ea-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что размещение ядерных зарядов малой мощности на американских подводных лодках опасно и может привести к дестабилизации.

NEWS.ru писал, что американские ВМС не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Так считают журналисты издания The National Interest. В своей статье они приводят в пример случай, который произошёл в 2018 году. Тогда американские военные пытались найти российскую лодку «Северодвинск».

Ранее американская субмарина «Колорадо» класса Virginia потеряла стелс-покрытие во время дальнего похода. Она проплыла 63 тысячи километров: пересекла Северный полярный круг, находилась в портах Норвегии и Шотландии.