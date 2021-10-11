Военный обозреватель назвал новые ракеты Эстонии угрозой для России

Противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копьё»), которые Эстония покупает у Израиля, могут стать серьёзной проблемой для России, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Они будут нацелены на уязвимую российскую территорию, передаёт его слова «ПолитРоссия».

Ракета «Голубое копье», запущенная из Эстонии, может пролететь через Финский залив, ту часть Балтийского моря, которая соединяет российский Санкт-Петербург с Калининградом, прибрежным эксклавом России, расположенным между Польшей и Литвой, — заявил Дэвид Экс.

Он добавил, что Калининград — хорошо вооружённый форпост России на Балтике, который находится внутри границ НАТО, но новые ракеты способны перекрыть доставку грузов к нему. При этом они могут атаковать наземные цели, поэтому эксперт говорит и о потенциальной угрозе для Санкт-Петербурга, который находится в 145 километрах от эстонской границы.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что смена лидеров влияния неизбежно приведёт к череде локальных конфликтов. При этом, несмотря на гонку вооружений, третьей мировой войны ждать не стоит, так как правители стран опасаются ядерного удара.